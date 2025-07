Castelfidardo buono l’esordio Il venezuelano Morais a segno

Una sgambata in famiglia, tra sole e pioggia, per concludere la prima settimana di lavoro. Il Castelfidardo l’ha svolta ieri pomeriggio al Mancini con mister Stefano CuccĂą e il suo vice Massimo Loviso che hanno potuto vedere in partita (finita 3-3, hanno brillato tra i nuovi Palestini con una doppietta oltre a Morais andato subito in gol) i giocatori che hanno iniziato la preparazione da lunedì pomeriggio. In campo under e over, davanti allo sguardo interessato dei massimi dirigenti con il presidente Costantino Sarnari in tribuna accanto al vice Fausto Pigini, i nuovi acquisti (eccetto Mataloni in panchina per un piccolo problema fisico), ma anche molti in prova che dovranno essere selezionati in questi giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

