Caso Trentini Tajani nomina un nuovo inviato per i detenuti italiani in Venezuela

L’incarico a Luigi Vignali. Il ministro degli Esteri: “Ci sono una quindicina di italiani che sono detenuti nelle carceri venezuelane”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Caso Trentini, Tajani nomina un nuovo inviato per i detenuti italiani in Venezuela

Gaetano Costa, uno dei due italiani detenuti ad Alligator Alcatraz: «Fateci uscire da questo incubo. Siamo in gabbia, come un pollaio» - «Siamo letteralmente in gabbia, come in un pollaio. Fateci uscire da questo incubo». E' l'appello lanciato ai microfoni del Tg2 da Gaetano Mirabella Costa, l'italiano detenuto.

Italiani detenuti a Guantanamo? Ecco cosa è successo - Lo scandalo per il passaggio dei migranti irregolari nel carcere di massima sicurezza: tutte le notizie su iniziative in atto dal febbraio 2025 The post Italiani detenuti a Guantanamo? Ecco cosa è successo appeared first on L'Identità .

Caso Trentini, Schlein tutta appelli e propaganda. Fidanza le rinfresca la memoria: oggi si risveglia, ma fino a ieri taceva su Maduro e detenuti italiani nelle caienne - opElly Schlein, tenta un colpo a effetto mediatico con un accorato appello per la liberazione di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto da otto mesi in Venezuela.

#StatiUniti Trasferiti i 2 italiani detenuti a #AlligatorAlcatraz. Lo ha comunicato la #Farnesina. Fernando Eduardo Artese e Gaetano Cateno Mirabella Costa sono ora nel centro di Ice di Krome. Le famiglie sono state avvertite. Artese potrebbe partire per l'Italia Vai su Facebook

