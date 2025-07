Caso Raoul Bova | sotto inchiesta l’amico di Martina Ceretti Corona | ‘Tutto consegnato spontaneamente’

Audio rubati a Raoul Bova, indagato un giovane imprenditore milanese. La vicenda che vede coinvolto Raoul Bova ha preso una piega giudiziaria con l'iscrizione nel registro degli indagati di Federico Monzino, 29enne imprenditore milanese. Il giovane, noto negli ambienti della Milano bene e legato da amicizia all'influencer Martina Ceretti, sarebbe l'autore dell'invio degli audio privati di Bova a Fabrizio Corona, poi divulgati nel podcast Falsissimo il 21 luglio. Secondo gli inquirenti della Procura di Roma, Monzino potrebbe aver tentato un'estorsione nei confronti dell'attore, attraverso una serie di messaggi anonimi contenenti richieste piĂč o meno velate.

