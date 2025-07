Caso Raoul Bova ? Marina Ceretti | Interviene la procura e si aprono le indagini!

Il caso Raoul Bova? Marina Ceretti si fa complicato. La Procura di Roma indaga per tentata estorsione. Tutti i retroscena che stanno emergendo in queste ore. Una vicenda che travalica il gossip piĂą leggero. Raoul Bova è finito sotto i riflettori dopo che Fabrizio Corona ha reso pubblici audio nei quali l’attore rivolge parole dure alla modella ventitreenne Martina Ceretti, indicata come sua presunta amante. Potrebbe trattarsi però solo della punta dell’iceberg: secondo fonti de La Repubblica, Bova sarebbe stato vittima di un ricatto dai contorni inquietanti, con potenziali sviluppi giudiziari rilevanti. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Caso Raoul Bova ? Marina Ceretti: Interviene la procura e si aprono le indagini!

