Ci sarebbe anche Elon Musk in una lista di 100 personaggi legati a Jeffrey Epstein, di cui Ghislaine Maxwell (ex compagna del finanziere pedofilo morto in prigione nel 2019) ha parlato con il dipartimento di Giustizia americano. Lo scrive il Daily Mail, citando fonti informate. Si tratterebbe di un colpo di scena, visto che proprio Musk a lungo ha puntato il dito contro Trump, sostenendo volesse insabbiare il caso perchĂ© il suo nome appariva negli Epstein Files. Assieme all’uomo piĂą ricco del mondo sarebbe menzionato anche il fratello Kimbal. Oltre «a personaggi importanti della Silicon Valley, leader mondiali, membri di famiglie reali – a parte quella britannica – e nomi famosi del mondo dello spettacolo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Caso Epstein, nei documenti segreti ci sarebbe anche il nome di Elon Musk