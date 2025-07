Caso Epstein | Anche Elon Musk e suo fratello nella lista dell’ex compagna del finanziere pedofilo

Chi di Epstein ferisce, di Epstein perisce. Secondo quanto riportato dal quotidiano popolare britannico Daily Mail, anche Elon Musk sarebbe legato in qualche modo alla figura di Jeffrey Epstein, il finanziere morto suicida nel 2019 nel carcere di New York, dove stava scontando una condanna per abusi sessuali e traffico internazionale di minori. Il patron della Tesla, ed ex primo collaboratore di Donald Trump, lo stesso che ha innescato lo scandalo degli ultimi mesi, sostenendo che nei file secretati su Epstein ci fosse anche il nome del presidente statunitense, è nella lista dei cento personaggi legati al finanziere pedofilo di cui Ghislaine Maxwell – ex compagna e collaboratrice di Epstein, condannata a 20 anni per aver aiutato il finanziere ad abusare sessualmente di ragazze minorenni – ha parlato con il dipartimento di Giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Epstein: “Anche Elon Musk e suo fratello nella lista dell’ex compagna del finanziere pedofilo”

Trump attacca Musk e minaccia stop ai contratti. Elon: «Donald è nei file di Epstein». E lancia su X un sondaggio per un nuovo partito - Trump attacca il suo ormai ex amico Elon Musk. «Non so se avremo più una grande relazione - ha detto nello Studio Ovale rispondendo ad una domande sulle critiche del patron di Tesla al.

Trump, con Musk è scontro totale: "Elon è impazzito, gli ho chiesto di andarsene" | La replica: "Lui è negli Epstein files" - Guerra sui social, tra accuse e minacce: dal blocco dei contratti governativi per le aziende di Elon alla dismissione della navicella spaziale Dragon.

Trump-Musk, è rottura, tycoon: "Stop a contratti governativi di Elon", la replica: "Donald è negli Epstein files, sì ad impeachment", Tesla crolla a Wall Street, -15% - Dopo un idillio durato qualche mese di governo, adesso è vera e propria rottura tra Trump e Musk È rottura totale tra Trump e Musk.

Caso Epstein, nei documenti segreti ci sarebbe anche il nome di Elon Musk - Ci sarebbe anche Elon Musk in una lista di 100 personaggi legati a Jeffrey Epstein, di cui Ghislaine Maxwell (ex compagna del finanziere pedofilo morto in prigione nel 2019) ha parlato con il dipartim ... Lo riporta msn.com

Caso Epstein, nei file segreti ci sarebbero anche i nomi di Elon Musk e del fratello Kimbal - A rivelarlo il Daily Mail senza, però, spiegare in che forma o per quali relazioni con Jeffrey i due sono citati ... Scrive repubblica.it