Casalnuovo di Napoli arrestato in flagranza per estorsione aggravata

CASALNUOVO DI NAPOLI – Nella mattinata del 24 luglio 2025, a Casalnuovo di Napoli, i Carabinieri della Stazione di Pomigliano d’Arco hanno arrestato un uomo, pluripregiudicato ritenuto affiliato a un clan locale, con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso, minaccia aggravata e detenzione abusiva di arma da fuoco clandestina. L’intervento è avvenuto nell’ambito di un’attivitĂ investigativa mirata, che ha portato i militari a predisporre un servizio di osservazione e controllo in un’area pubblica. L’uomo è stato fermato mentre era intento a riscuotere una somma di denaro da un commerciante del posto, a titolo estorsivo. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Casalnuovo di Napoli, arrestato in flagranza per estorsione aggravata

In questa notizia si parla di: casalnuovo - napoli - arrestato - flagranza

Casalnuovo di Napoli: in memoria di Pasquale Feliciello, vittima innocente di camorra, un quadrangolare di calcio con tanti ragazzi - Casalnuovo di Napoli: in memoria di Pasquale Feliciello, vittima innocente di camorra, un quadrangolare di calcio con tanti ragazzi.

Casalnuovo di Napoli: un quadrangolare di calcio in memoria di Pasquale Feliciello, vittima innocente di camorra - In memoria di Pasquale Feliciello,  vittima innocente di camorra, ucciso il 5 maggio 1990,  si terrà il prossimo 17 maggio dalle 15:00, presso il Centro sportivo Holly e Benji Village di Casalnuovo di Napoli, un quadrangolare di calcio in sua memoria con la partecipazione di tantissimi giovani del territorio napoletano.

Casalnuovo di Napoli: in memoria di Pasquale Feliciello, vittima innocente di camorra, un quadrangolare di calcio con tanti ragazzi - In memoria di Pasquale Feliciello, vittima innocente di camorra, ucciso il 5 maggio 1990, si terrĂ il prossimo 17 maggio dalle 15:00, presso il CENTRO SPORTIVO HOLLY E BENJI VILLAGE di Casalnuovo di Napoli, un quadrangolare di calcio in sua memoria con la partecipazione di tantissimi giovani del.

Pozzuoli, si lamenta dell'attesa in ospedale e picchia gli infermieri: 24enne arrestato; Auto “ripulite”, presa la gang; Chiedono 30 mila euro a commerciante: due arresti per estorsione a Casalnuovo.

Cinque anni da incubo a Napoli per vittima estorsione - Un'operazione dei carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Poggioreale, a Napoli, ha portato all'arresto in flagranza per estorsione di un uomo di 46 anni e di una donna di 42, entrambi già ... Lo riporta ansa.it

Napoli, evade dai domiciliari per partecipare alla festa scudetto ... - I carabinieri della Tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno arrestato per evasione un 25enne. Da ilmattino.it