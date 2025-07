Carcere sicuro per chi truffa gli anziani

Giorni fa è squillato il telefono di casa, mi han detto che i carabinieri volevano parlare con mio marito. Ho notato che parlava con il suo cellulare, ma il telefono di casa era acceso sul mobile. Ho subito spento il telefono di casa e gli ho chiesto lumi: mi ha risposto che doveva raccogliere l’oro disponibile. Una truffa. Ho sbattuto giù il telefono e ho chiamato il 112. L’Arma mi ha confermato che i ladri battevano la nostra zona. Paola Tolomelli Risponde Beppe Boni L’estate è il periodo più critico per le truffe agli anziani. Quest’anno poi è un disastro, i casi sono in aumento, la vigliaccheria di certi delinquenti non ha limiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carcere sicuro per chi truffa gli anziani

