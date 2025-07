Carcere di Aversa | giornata di ascolto confronto e impegno per il futuro del sistema penitenziario

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Garante dei diritti delle persone private della libertĂ personale della Provincia di Caserta, Don Salvatore Saggiomo, aderisce con convinzione alla manifestazione nazionale promossa dalla Conferenza dei Garanti territoriali, organizzando una giornata di approfondimento e dialogo presso la Casa Circondariale di Aversa, che si terrĂ mercoledì 30 luglio 2025, a partire dalle ore 10:30. L’evento, che si inserisce in una cornice nazionale di mobilitazione civile e istituzionale, prevede: un incontro riservato con una delegazione di detenuti, una tavola rotonda con i vertici dell’Amministrazione Penitenziaria, il confronto su reinserimento sociale, condizioni detentive, progettualitĂ futura, e un focus specifico sull’emergenza sovraffollamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carcere di Aversa: giornata di ascolto, confronto e impegno per il futuro del sistema penitenziario”

In questa notizia si parla di: aversa - giornata - carcere - ascolto

La storia di Rita Mango, l'ex moglie del boss che uccise il compagno, a Un giorno in Pretura; Hashish e marijuana per la movida di Aversa, sgominata gang di pusher; Carcere di Aversa: giornata di ascolto, confronto e impegno per il futuro del sistema penitenziario.

Aversa, controlli nella movida: tre denunce e sanzioni per oltre 16mila ... - I carabinieri della Compagnia di Aversa, nella serata di ieri hanno eseguito un controllo straordinario del territorio denunciando in stato di libertà tre persone. Come scrive ilmattino.it