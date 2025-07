Captain America | 10 fumetti da esplorare dopo il ritorno di Steve Rogers

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) si prepara a rinnovare alcuni dei suoi personaggi più iconici, tra cui figure come Captain America e Wolverine, attraverso un processo di reboot che mira a rivisitare le storie e i protagonisti storici. La volontà di Marvel Studios è quella di riproporre queste icone in nuove incarnazioni, mantenendo vivo il loro patrimonio narrativo e adattandolo alle esigenze delle future produzioni. In questo contesto, la figura di Steve Rogers, interpretata da Chris Evans, rappresenta uno dei punti cardine del franchise, ma il suo ruolo non sarà l’unico nel panorama cinematografico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Captain America: 10 fumetti da esplorare dopo il ritorno di Steve Rogers

Al #SDCC2025, Marvel ha annunciato Alien vs. Captain America. In arrivo a novembre, la miniserie in quattro numeri scritta da Frank Tieri e disegnata da Stefano Raffaele immagina un universo alternativo in cui, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'

