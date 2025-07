Capaccio Paestum smaltivano rifiuti e reflui su terreni agricoli | denunciati imprenditore e titolare di un caseificio

Proseguono i controlli ambientali sul territorio di Capaccio Paestum. L’ultima operazione, avviata all’alba di venerdì, ha coinvolto due squadre della Polizia Municipale, una del Nucleo Guardie Giurate Ambientali dell’Accademia Kronos e tecnici della Regione Campania. Il blitz, coordinato dalla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

"Cibo & Dintorni 2025": un viaggio nei sapori e nelle tradizioni agroalimentari a Capaccio Paestum - Dal 16 al 18 maggio, l'area fieristica Next di Capaccio Paestum ospiterà la XIV edizione di "Cibo & Dintorni", evento che celebra il patrimonio agroalimentare italiano nelle sue connessioni con il territorio, la produzione e il turismo.

Campania da record con 20 Bandiere Blu 2024: entra Sapri, esce Capaccio-Paestum - La Campania si conferma tra le regioni italiane più virtuose nella tutela dell’ambiente costiero e nella qualità del mare, con 20 Bandiere Blu assegnate nel 2024 dalla Foundation for Environmental Education (FEE).

Capaccio Paestum, arriva commissione di inchiesta - Tempo di lettura: 1 minuto Non prevede al momento nessuna conseguenza sulle elezioni in programma tra pochi giorni, la decisione della prefettura di Salerno, su delega del Ministro dell’Interno, di nominare la Commissione di indagine, ai sensi dell’art.

Capaccio Paestum, reflui smaltiti illecitamente. Denunciato di azienda bufalina - Il sopralluogo effettuato in un’azienda zootecnica bufalina ha consentito agli agenti di denunciare a piede libero l’imprenditore per illecito smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non ... Riporta infocilento.it

Capaccio Paestum, illecito smaltimento di rifiuti: ennesimo sequestro - Capaccio Paestum, illecito smaltimento di rifiuti: ennesimo sequestro Sigilli ad una azienda zootecnica bufalina. Lo riporta ilmattino.it