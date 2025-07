Caos Juventus agente Weah tuona | Per vendetta pretende una fortuna

Le dichiarazioni del rappresentante del calciatore usa parole forti per descrivere la situazione del suo assistito Un problema dopo l’altro per la Juventus. Comolli e Tudor hanno dovuto fare i conti con l’assenza al primo giorno di raduno di Douglas Luiz. (LaPresse) – Calciomercato.it Ora, invece, sono le dichiarazioni dell’agente di Timothy Weah a scuotere l’ambiente bianconero. Il rappresentante del giocatore, Badou Sambague, ha deciso di alzare la voce: “La Juventus è un club fantastico, ma il reparto sportivo è gestito da tre persone, due hanno classe, un altro cerca ancora se stesso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Caos Juventus, agente Weah tuona: “Per vendetta pretende una fortuna”

