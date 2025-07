Caos al Gran Premio del Belgio di Formula 2 il vincitore cambia tre volte | Gara stravolta Cosa è successo

Non è bastata una sola bandiera a scacchi per determinare il vincitore: il Gran Premio del Belgio di Formula 2 2025 resterĂ nella storia per il susseguirsi di penalitĂ che, nel giro di poche ore, hanno completamente ribaltato il risultato finale. Una corsa giĂ caotica per via del meteo, è diventata emblematica per la gestione regolamentare e per una serie di colpi di scena che hanno confuso spettatori e piloti. Il primo a tagliare il traguardo sul circuito di Spa-Francorchamps era stato Alexander Dunne, autore di una prestazione dominante sul bagnato. Ma la sua vittoria è durata poco: i commissari gli hanno inflitto 10 secondi di penalitĂ per una violazione della procedura di partenza, in particolare dell'articolo 1.

MotoGp, gran premio di Francia: circuito e orari tv - Bologna, 6 maggio 2025 – Il triello per il titolo mondiale riparte da Le Mans, in Francia, per un appuntamento ormai storico.

Pentamodena trionfa al Gran Premio Giovanissimi: argento per Zanardi e pioggia di emozioni a Riccione - Pentamodena torna da Riccione con l’entusiasmo alle stelle e una valanga di emozioni, grazie agli splendidi risultati ottenuti dai giovani atleti under 14 al Gran Premio Giovanissimi, la manifestazione più attesa dell’anno.

MotoGP 2025, diretta esclusiva Gran Premio Francia Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche su TV8 - Tornano i motori su Sky e in streaming su NOW con il Motomondiale, che sbarca in Francia, sul tracciato ricavato in parte dal mitico 'Circuit de la Sarthe' (dove si svolge la 24 Ore di Le Mans) e un'anima italiana: intitolata all'imprenditore milanese naturalizzato francese Ettore Bugatti, fondatore della storica casa automobilistica.

Nel Gran Premio di Formula 1 del Belgio c’è stata un’altra doppietta della McLaren: primo Piastri, secondo Norris Vai su X

Nel corso delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, Nico #Hulkenberg e Lance #Stroll sono stati protagonisti di un contatto in corsia box: ecco la decisione della #FIA a riguardo. #f1 #formula1 #f12025 #formula1it #formulauno #newsf1 #BelgianGp Vai su Facebook

Formula 1, Oscar Piastri vince il Gran Premio del Belgio - Sulla pista di Spa l'australiano della Mclaren ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc ... Riporta rtl.it

Formula 1, Piastri si impone nel Gran Premio del Belgio. Terzo Leclerc su Ferrari - L'iridato Verstappen si è fermato ai piedi del podio, dopo il successo nella prova sprint ... Si legge su msn.com