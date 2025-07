Con il tradizionale concerto di chiusura, termina stasera il 50o Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano. Alle 21.30, in Piazza Grande, l’ Orchestra Haydin e Mariangela Vacatello, direttrice artistica della rassegna proporranno la Sinfonia n. 6 e il concerto per pianoforte n. 1 di Pyotr I. Tchaikovsky, con Alessandro Bonato sul podio. È la presenza di giovani lavoratori e lavoratrici dello spettacolo nell’organico della manifestazione: tra questi si sono contati almeno quindici under 30. Abbiamo incontrato tre esponenti della categoria, Sofia Scroppo, 29 anni, di Montepulciano Stazione, addetta alla creazione grafica e alla comunicazione digitale, Gaia Trabalzini, 28 anni, di Acquaviva, coordinatrice dell’ufficio produzione, e Alessia Roggi, 22 anni, di Sinalunga, tirocinante della triennale in progettazione e gestione di eventi e imprese dell’arte e dello spettacolo, inserita nell’ufficio comunicazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantiere Internazionale d’Arte: "Aiutiamo i giovani a crescere e si creano posti di lavoro"