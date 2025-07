Canoa velocità cinque medaglie per l’Italia nell’ultima giornata dei Mondiali J U23

Si chiudono a Montemor-o-Velho, in Portogallo, i Mondiali JU23 2025 di canoa velocità: nella quinta ed ultima giornata l'Italia arricchisce ulteriormente il proprio bottino di podi, conquistando altre cinque medaglie dopo le otto delle giornate precedenti. Gli azzurrini sono secondi nel medagliere generale, ma primi tra gli under 23 e quarti nella categoria junior. Nella staffetta K1 5000 junior mista Leonardo Candela (Idroscalo Club) e Sofia Zucca (Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro) centrano il titolo iridato di categoria con il crono di 21:53.84, davanti agli ungheresi Borda e Lesko, d'argento in 22:16.

