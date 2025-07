Cancelo disavventura per il terzino | l’ex Juve è stato coinvolto in un incidente in discoteca in Algarve La dinamica dei fatti

Cancelo, l’ex Juve è stato vittima di uno spiacevole episodio occorso in Portogallo: ecco cosa è successo secondo le prime ricostruzioni. João Cancelo, ex giocatore della Juventus e dell’ Inter, ora in forza all’ Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi, è stato protagonista di un incidente durante una serata in vacanza in Algarve, Portogallo. Il 31enne terzino destro si trovava nella discoteca Bliss a Vilamoura, una delle località più popolari per i divertimenti notturni in quella zona. Cancelo ha colpito un uomo con un pugno: la ricostruzione. Stando a quanto riportato da Correio da Manha, Cancelo inizialmente si trovava in una zona VIP del locale, ma poi ha deciso di spostarsi nella parte più affollata, dove è venuto in contatto con un altro uomo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

