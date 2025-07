Campus estivo Condivisione e divertimento

Un’estate all’insegna della scoperta, della condivisione e del divertimento: con questo spirito l’ Istituto Serafico ha dato vita al Campus Estivo 2025, un’iniziativa pensata per bambini e ragazzi con disabilità , resa possibile anche grazie al Progetto #InAiuto – il fondo ‘sospeso’ che ancora una volta ha permesso a tante famiglie di trovare sollievo e supporto concreto anche nei mesi più delicati dell’anno. "Abbiamo voluto offrire ai ragazzi un’esperienza vera – spiega Francesca Di Maolo, presidente del Serafico – fatta di relazioni, attività stimolanti e momenti di gioia condivisa. E al tempo stesso, abbiamo voluto tendere una mano concreta alle loro famiglie che si ritrovano spesso da sole a gestire situazioni complesse anche durante l’estate". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campus estivo. Condivisione e divertimento

