Campionato italiano Gravel bronzo per Matteo Zurlo

C'è aria di festa in casa Sc Padovani Polo Cherry Bank per il podio tricolore conquistato da Matteo Zurlo ai Campionati italiani Gravel sul Monte Amiata, ad Abbadia San Salvatore (Siena), per la categoria Open.Il corridore vicentino di Tezze sul Brenta ha trovato così il giusto riscatto dopo il. 🔗 Leggi su Today.it

Storia azzurra all’Amiata Bike Festival: la maglia tricolore assegnata nel campionato Gravel - AMIATA – Una storica maglia azzurra assegnata all’Amiata Bike Festival per il Campionato Italiano Gravel. Scrive msn.com