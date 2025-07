Campigliano SA bimbo di 6 anni perde la vita a seguito di una caduta in piscina

Assopiscine rinnova l’appello alla prevenzione e alla sicurezza. Il Presidente Ferruccio Alessandria: “ Serve una legge nazionale: non possiamo più affidarci al caso o alla sola responsabilità dei singoli” Assopiscine esprime profonda vicinanza e cordoglio alla famiglia del bambino di 6 anni deceduto dopo due giorni di ricovero in seguito a un incidente avvenuto in una piscina a Campigliano (SA). Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe caduto in acqua accidentalmente, riportando conseguenze gravissime che non gli hanno lasciato scampo. Una tragedia che si aggiunge a una dolorosa serie di episodi simili, che richiamano con forza l’urgenza di rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza negli impianti e nei contesti acquatici aperti al pubblico L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

