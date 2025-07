Campane e sirene per Gaza | protesta in tutta Italia per rompere il muro di silenzio sul massacro del popolo palestinese

Stasera alle 22 in tutt’Italia suoneranno a distesa le campane dei palazzi comunali, quelle delle chiese, e ogni sirena possibile (ambulanze, navi, barche, porti) per r ompere il “mostruoso muro di silenzio” su Gaza. Da Trento a Catania passando per Pinerolo, Bergamo, Capralba e Monte Cremasco, Bologna, Parma, Assisi, Bisceglie, Foggia, Reggio Calabria e tanti altri, in migliaia di parroci, monaci, vescovi, laici e sindaci hanno aderito all’ iniziativa promossa da Paola Caridi, Claudia Durastanti, Micaela Frulli, Tomaso Montanari, Francesco Pallante, Evelina Santangelo di “Ultimo giorno di Gaza” e da “Pax Christi” che ha rilanciato l’appello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"L’ultimo giorno di Gaza”: domenica sera le campane del palazzo del Governatore suoneranno per 2 minuti - La Giunta Comunale di Parma ha deliberato l’adesione all’iniziativa nazionale “L’ultimo giorno di Gaza”, un momento simbolico promosso per richiamare l’attenzione sull’emergenza umanitaria in corso nella Striscia di Gaza.

Il suono delle campane per la pace, da Perego un invito per la fine del conflitto a Gaza - Un invito, rivolto a tutte le chiese della Diocesi, a suonare le campane per chiedere la fine del conflitto a Gaza.

Le campane delle chiese agrigentine suoneranno contro la guerra a Gaza: l'appello dell'arcivescovo - L’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, in un messaggio inviato alla chiesa agrigentina chiede, per oggi, di intensificare la preghiera per la pace e di aderire all’iniziativa “Disertiamo il silenzio” proposta dal movimento cattolico Pax Christi per rompere il silenzio sul dramma di Gaza.

Domenica 27 luglio alle ore 22:00 facciamo tutti rumore per Gaza. Facciamo suonare le campane dei palazzi comunali, delle chiese e ogni sirena possibile. Suoniamo ogni fischietto, battiamo le pentole. Ovunque ti trovi, rompi il silenzio. #Gaza #gaza #Ga Vai su X

Domenica 27 luglio 2025 – in varie città d’Italia “Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio” Ultimo giorno di Gaza Aderiamo con forza all’iniziativa nazionale “Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio”, promossa da un gruppo di intellettuali tra cui Tomaso Mo Vai su Facebook

Le campane delle chiese forlivesi suonano per chiedere la fine del conflitto a Gaza; Facciamo rumore per Gaza, disertiamo il silenzio!; “Disertiamo il silenzio”: il suono delle campane contro l’indifferenza.

Le campane dell'arcidiocesi di Sorrento-Castellammare suonano per Gaza - In sinergia con le altre chiese di tutta Italia, l'arcidiocesi di Sorrento- Riporta msn.com

Campane contro l'indifferenza, l'iniziativa per Gaza della diocesi di Cerreto - Nella serata di domenica 27 luglio, alle ore 22, le campane della diocesi di Cerreto Sannita- Secondo msn.com