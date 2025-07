Campane e clacson Firenze fa rumore per Gaza

Firenze, 27 luglio 2025 – La campana di Palazzo Vecchio, il campanone della cattedrale di Santa Maria del Fiore, i clacson dei taxi: per chiedere la fine del conflitto a Gaza e per sollecitare una soluzione alla drammatica crisi umanitaria. Così, anche Firenze assieme ad altre città italiane aderisce alla campagna 'Gaza muore di fame: disertiamo il silenzi, iniziativa che fa parte della mobilitazione nazionale 'Ultimo giorno di Gaza’. Così questa sera, alle 22 risuonerà la campana grande di Palazzo Vecchio. «A Gaza si sta consumando una tragedia umanitaria di proporzioni enormi, questo è un gesto simbolico ma potente perché non possiamo restare indifferenti di fronte a questa violenza, non possiamo restare in silenzio, perché quanto sta accadendo è inaccettabile - ha detto la sindaca Funaro - Netanyahu e il suo Governo stanno violando i diritti umani e compiendo un massacro che sembra non avere fine, questa guerra scellerata deve fermarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campane e clacson, Firenze fa rumore per Gaza

In questa notizia si parla di: gaza - firenze - clacson - campane

