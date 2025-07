Camogli la procura chiede l’archiviazione dei sindaci indagati per il crollo di una parte del cimitero

A quasi cinque anni dal disastro, e dopo due perizie, il pm ha stabilito che nessuno degli amministratori sotto inchiesta può essere ritenuto responsabile A quasi cinque anni dal crollo di una porzione del cimitero di Camogli, precipitata in mare insieme a una tonnellate di terra e 431 resti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Camogli, la procura chiede l’archiviazione dei sindaci indagati per il crollo di una parte del cimitero

In questa notizia si parla di: crollo - camogli - cimitero - procura

Crollo nel cimitero di Camogli, nessun responsabile. Il pm chiede l’archiviazione: “Non ci fu pericolo per le persone” - Il cedimento della falesia il 22 febbraio 2021 fece precipitare in mare 415 bare e non tutti i resti sono stati recuperati.

Crollo nel cimitero di Camogli, nessun responsabile: “Non ci fu pericolo per le persone” - Il cedimento della falesia il 22 febbraio 2021 fece precipitare in mare 415 bare e non tutti i resti sono stati recuperati.

Crollo del cimitero di Camogli: la procura chiede l'archiviazione, "Nessun rischio per l'incolumità " - Non ci saranno processi per il crollo del cimitero di Camogli avvenuto il 22 febbraio 2021. La Procura di Genova ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta che vede coinvolti cinque ex amministratori pubblici: tre ex sindaci – Giuseppe Maggioni (in carica dal 1998 al 2008), Italo Salvatore.

Crollo del cimitero di Camogli: la procura chiede l'archiviazione, "Nessun rischio per l'incolumitĂ " https://ift.tt/Atl1nIe https://ift.tt/tiQK6DI Vai su X

Crollo del cimitero di Camogli, la procura chiede l'archiviazione; Crollo del cimitero di Camogli: la procura chiede l'archiviazione, Nessun rischio per l'incolumità ; Crollo del cimitero di Camogli, la procura chiede l’archiviazione: “Non ci fu alcun pericolo per le persone”.

Crollo del cimitero di Camogli, la procura chiede l'archiviazione - Cinque indagati tra cui tre ex sindaci, secondo il pm non ci fu rischio per l'incolumità pubblica ... Scrive rainews.it

Crollo del cimitero di Camogli, la procura chiede l’archiviazione: “Non ci fu alcun pericolo per le persone” - Per il crollo di una porzione del cimitero di Camogli del 22 febbraio 2021 la procura ha stabilito che manca il presupposto del reato ... Come scrive msn.com