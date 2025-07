cameriere muore soffocato con una mozzarella a sabaudia

Ieri pomeriggio un cameriere di 50 anni è morto soffocato a Sabaudia, in provincia di Latina, dopo aver mangiato una mozzarella. Come riporta il quotidiano Il Messaggero, l’uomo aveva appena ingerito il latticino in un momento di pausa dal lavoro in uno stabilimento balneare della zona. Malgrado l’immediato intervento dei soccorsi, sul posto con un’eliambulanza che lo ha trasferito d’urgenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

