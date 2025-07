Camerata Cornello ciclista di 78 anni muore dopo un malore

Camerata Cornello. Un malore, durante una discesa in bici, è risultato fatale ad un uomo di 78 anni nel tardo pomeriggio di domenica 27 luglio. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, di cui non si conoscono ancora le generalitĂ precise, è salito in bicicletta in mattinata per pranzare al Rifugio Cespedosio, sul versante orientale del Monte Venturosa, vicino l'omonima frazione di Camerata Cornello. Nel tornare a valle dopo le 18, nella discesa, il malore che ne ha provocato la caduta, tra i tornati 8 e 9, subito dopo la zona delle Cave Gamba. Una caduta che, purtroppo, è risultata fatale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Zogno e la Soreu delle Alpi.

