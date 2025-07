Cambridge deraglia | Ti esprimi come l' intelligenza artificiale ? Un insulto

Con metodi piuttosto bruschi, spicci, insomma senza andar per il sottile, mister Trump ha rimesso in piedi le statue di Colombo e cancellato con un tratto di penna (quasi letterale) il wokismo statunitense. Un brutale e sacrosanto passo indietro, una contemporaneità che si spoglia delle farneticazioni woke (nell’accezione più ampia del termine). The Donald è un duro, ha un corpaccione, pesa: le vibrazioni dei suoi colpi le sentiamo anche noi, nonostante un Oceano di mezzo. E insomma ammettiamolo, con compiacimento: anche dalle nostre parti si vedono i primi timidi passi indietro verso un futuro migliore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

