I combattimenti lungo il confine tra Cambogia-Thailandia hanno costretto migliaia di abitanti, da entrambi i lati, a fuggire dalle proprie case, ma non tutti hanno lasciato. Nella città cambogiana di Samraong, a circa 40 km dal confine, Tho Thoross ha deciso di restare — è uno dei pochi monaci buddhisti rimasti al loro posto per offrire rifugio e cibo a chiunque ne abbia bisogno. È il monaco capo della pagoda più grande e antica della città . Ha raccontato di aver mandato via più di una dozzina di giovani monaci novizi per metterli in salvo, da quando i due eserciti contrapposti hanno cominciato a scambiarsi colpi di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cambogia-Thailandia, il monaco buddhista che non lascia il suo tempio vicino al confine