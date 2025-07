Cambogia | ok tregua con Thailandia

3.48 Il primo ministro cambogiano Hun Manet ha accolto con favore la proposta di cessate il fuoco con la Thailandia avanzata dal presidente Usa Trump. "Questa è una buona notizia per i soldati e il popolo di entrambi i paesi", ha dichiarato stanotte il leader della Cambogia. Manet ha incaricato quindi il ministro degli Esteri cambogiano Prak Sokhonn di discutere con il suo omologo statunitense Marco Rubio la questione di "porre fine" al conflitto scoppiato giovedì. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

UNICEF esorta alla distensione e protezione dei bambini mentre crescono le tensioni al confine tra Thailandia e Cambogia - UNICEF: allarme per la violenza al confine Thailandia-Cambogia, bambini vittime e scuole chiuse.. 24 luglio 2025 – “ L’UNICEF è profondamente preoccupato per l’escalation di violenza lungo il confine fra Thailandia e Cambogia, che secondo le notizie ha causato vittime fra i civili, tra cui l’uccisione di bambini, e la chiusura temporanea di centinaia di scuole nelle aree colpite.

Sparatoria al confine tra Cambogia e Thailandia, muore un soldato cambogiano - Un soldato cambogiano è rimasto ucciso durante uno scontro a fuoco con i militari tailandesi in una zona contesa al confine tra i due paesi, ha affermato il 28 maggio l’esercito cambogiano.

Thailandia-Cambogia, i due eserciti si ritirano dopo scontro al confine - I vertici degli eserciti di Thailandia e Cambogia hanno concordato un ritiro reciproco dalla zona di confine contesa, dove mercoledì in uno scontro a fuoco è rimasto ucciso un soldato cambogiano.

