Cambiano le regole a Malpensa e Linate per i liquidi nei bagagli a mano | ecco le novità

Novità per tutti coloro che in questi giorni si apprestano a viaggiare in areo. Negli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate non c'è più infatti la limitazione a 100 millilitri di liquidi nel bagaglio a mano. La norma è in vigore dalla giornata di sabato 26 luglio. In zaini, trolley e borsoni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

