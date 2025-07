Cambia tre volte il vincitore del GP Belgio della Formula 2 | pioggia di penalità dopo la gara a Spa

Il GP del Belgio di Formula 2 a Spa-Francorchamps ha visto tre diversi vincitori in poche ore: penalizzato Dunne, squalificato Lindblad, vince Stanek. Stravolta anche la classifica generale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Formula 1, GP Belgio a Spa: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming - Gli orari del Gran Premio del Belgio della Formula 1 2025: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche, Sprint Race e gara della F1 sul circuito di Spa-Francorchamps.

Formula 1, si corre in Belgio: il programma e dove vedere il Gp in tv - (Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista. Da domani, venerdì 25 luglio, a domenica 27, si corre a Spa-Francorchamps per il Gp del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming.

Formula 1 GP Belgio 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming - Dopo due settimane di pausa, la Formula 1 torna in azione su Sky e in streaming su NOW con uno degli appuntamenti più attesi e iconici della stagione: il Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, che quest’anno si presenta in un formato ancora più intenso grazie al ritorno della Sprint.

Nel giovedì del Gran Premio del Belgio, tredicesima tappa del Mondiale di Formula 1, Lewis Hamilton ha parlato in conferenza stampa del suo momento in Ferrari, del lavoro dietro le quinte e delle sensazioni dopo il filming day al Mugello. Il sette volte campio Vai su Facebook

F1. Red Bull, la nuova era di Laurent Mekies parte anche dagli aggiornamenti: importanti novità per la RB21 di Max Verstappen al GP del Belgio - Formula 1 - http://Automoto.it Vai su X

F1, GP Belgio: bandiera rossa e partenza sospesa. Cosa succede adesso e cosa dice il regolamento - Prima il giro di formazione sotto regime di Safety Car, poi il rientro ai box: partenza sospesa a causa della scarsa visibilità dovuta al temporale arrivato a Spa, in Belgio. Da ilfattoquotidiano.it