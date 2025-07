Calendario Universiadi 2025 oggi | orari domenica 27 luglio programma tv streaming italiani in gara

Oggi domenica 27 luglio va in scena l’undicesima e ultima g iornata delle Universiadi 2025: la rassegna multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo si conclude tra le città tedesche di Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr, Hagen e Berlino. Prima della Cerimonia di Chiusura sono previste gare di canottaggio e atletica. LA DIRETTA LIVE DELLE UNIVERSIADI DALLE 10.00 L’Italia inseguirà gli ultimi podi per restare nella top-5 del medagliere. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara della giornata di oggi (domenica 27 luglio) alle Universiadi 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Universiadi 2025 oggi: orari domenica 27 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

