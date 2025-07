Caldo torrido se stai male cosa devi fare? Il numero per le emergenze

In giorni roventi come quelli di questa estate diventa importante essere informati su alcuni aspetti che sono fondamentali per la nostra salute. Il numero per le emergenze e altre informazioni utili. Temperature record, colonnine del mercurio che schizzano verso l‚Äôalto, ci troviamo di fronte a una situazione d‚Äôemergenza che importante tenere sotto considerazione e non solo per la fascia di pubblico che prevede le maggiori fragilit√† fisiche. (Notizie.com) Al fine di andare ad aiutare i cittadini √® stato istituito il Numero Verde Emergenza Caldo, il tutto √® partito dalla Brianza con la possibilit√† per gli abitanti di avere una risorsa davvero utile. 🔗 Leggi su Notizie.com ¬© Notizie.com - Caldo torrido, se stai male cosa devi fare? Il numero per le emergenze

