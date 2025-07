Caldo | oggi Bari in codice verde Ministero della Salute bollettino ondate di calore

Altra estate in altoforno, incubo ondate di calore. “Possibili nuovi record” - Firenze, 6 giugno 2025 – A Firenze l’estate è arrivata in anticipo, e lo ha fatto senza mezze misure.

Ondate di calore nelle Marche, termometro a 40°. Occhio agli anziani - ANCONA Già ieri siamo arrivati a 35-36° C in diverse località delle Marche, con il picco registrato a Colleponi di Genga, nell?entroterra fabrianese, alle tre di pomeriggio,.

Ondate di calore sos, alberi, fontane e tavoli: la città reagisce. “Ecco le nuove soluzioni” - Imola, 1 luglio 2025 – Cinque alberi da piantare tra piazza Gramsci e giardino Barnabè (piazzale Michelangelo); due nuove fontanelle vicino alla Rocca sforzesca, una in piazza Medaglie d’Oro e un’altra in piazzale Leonardo da Vinci; due tavoli da pic-nic i n arrivo sempre nell’area verde di piazzale Michelangelo.

Il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore mostra una settimana in crescendo, con previsioni che appaiono in peggioramento e indicano per giornata di venerdì tre città da bollino rosso, sui 27 capoluoghi monitorati, e otto da bollino arancion Vai su Facebook

