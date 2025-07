Calciomercato Roma Wesley sbarca nella Capitale | inizia la sua nuova avventura in giallorosso

Calciomercato Roma, Wesley è arrivato nella Capitale: inizia ufficialmente la sua nuova avventura in giallorosso e in Italia Il viaggio di Wesley alla Roma è ufficialmente cominciato. Il giovane terzino brasiliano, classe 2003, è approdato nella Capitale per completare le formalità che lo porteranno a vestire la maglia giallorossa. Accolto con entusiasmo da circa cinquanta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma, Wesley sbarca nella Capitale: inizia la sua nuova avventura in giallorosso

In questa notizia si parla di: roma - wesley - capitale - calciomercato

Roma, Wesley convocato dal Flamengo. Spunta il like sul post di compleanno dei giallorossi - Wesley vuole soltanto la Roma e lo ha dimostrato in tutti i modi possibili. Il terzino del Flamengo è ormai a un passo dal vestire la maglia giallorossa e la trattativa è arrivata alla fase conclusiva.

Calciomercato Roma, Wesley convocato per la sfida tra Flamengo e San Paolo - La Roma è pronta a piazzare il primo colpo di mercato estivo. Dopo settimane di trattative e contatti serrati, il club giallorosso è vicino alla chiusura per Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo.

Wesley escluso dalla foto del Flamengo: nuovo indizio verso la Roma? - Manca sempre meno alla sfida tra Flamengo e San Paolo, valida per la tredicesima giornata del Brasileirão, ma a rubare la scena non è solo l’attesa per il big match.

" Roma in delirio per l’arrivo di Wesley dal Flamengo : visite mediche e firma ? imminenti nella Capitale! " Via #estenews #ASRoma #Wesley #Calciomercato #Flamengo #Roma #SerieA #Giallorossi #TransferNews #VisiteMediche Vai su X

Wesley in arrivo nella Capitale ? #calciomercato #ASRoma #RomanewsEU https://www.romanews.eu/il-tempo-wesley-e-giallorosso-ecco-quando-atterra-a-roma/ Vai su Facebook

Roma, boom per Wesley: accoglienza da star alle 6 del mattino; Roma, ecco Wesley: il brasiliano è sbarcato a Fiumicino. Oggi visite e firme poi tornerà a Rio per il visto - VIDEO FOTO; Calciomercato Roma, restyling in difesa: è fatta per due acquisti.

Wesley a Roma ma a Gasperini non basta: lo sfogo coi giornalisti, "ditelo voi stavolta" - Roma accoglie il suo nuovo rinforzo, ma l’entusiasmo per l’arrivo di Wesley França è già frenato da questioni burocratiche e da uno sfogo pungente di Gian Piero Gasperini. Si legge su tuttosport.com

LIVE Calciomercato Roma | Wesley è arrivato, Gasp non si accontenta: le news del 27 luglio - L’esterno brasiliano sosterrà le visite mediche prima di firmare con la Roma fino al 30 giugno del 2025 e di ... Lo riporta asromalive.it