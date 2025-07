Calciomercato Roma Wesley è in città Gasperini accontentato

La Roma continua a muoversi sul mercato in entrata. Dopo lunga trattativa con il Flamengo, Wwesley è arrivato in Italia. È il quinto acquisto della Roma. L'esterno brasiliano era partito da Rio de Janeiro dopo aver ricevuto l'ultimo ok dal Flamengo. Il classe 2003 si trasferisce in giallorosso. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: roma - calciomercato - wesley - città

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik.

Calciomercato Roma: il ritorno (indesiderato?) di Tammy Abraham e lo scenario Nottingham - A Trigoria qualcuno le sta già rispolverando, quelle valigie ingombranti e familiari: sì, perché il ritorno di Tammy Abraham è più che mai realtà.

Wesley saluta il Flamengo: "Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine" https://www.romanews.eu/wesley-saluta-il-flamengo-me-ne-vado-con-il-cuore-pieno-di-gratitudine/ #RomanewsEU #ASRoma #Wesley #calciomercato Vai su Facebook

Calciomercato Roma, Wesley è in città. Gasperini accontentato; Calciomercato, le news di oggi in diretta: Milinkovic Savic-Napoli: attesa l'ufficialità, Inter pronta al rilancio per Lookman, Roma, Wesley in città. Intesa con Ghilardi; Calciomercato, trattative concluse e in corso (ultime news).