Calciomercato Roma | giallorossi in corsa per Lorenzo Pirola capitano dell’Under 21

Dopo le parole di Gian Piero Gasperini, il mercato giallorosso deve entrare nel vivo e Lorenzo Pirola è uno dei nomi caldi che potrebbero rinforzare la difesa capitolina. Giovane ma già esperto, il centrale dell'Olympiacos rappresenta l'identikit perfetto per il nuovo progetto targato Gasp. Dall'Inghilterra sono sicuri: la Roma è in corsa, ma la concorrenza è serrata. Pirola: il leader della difesa azzurra nel mirino della Roma. Lorenzo Pirola, 23 anni, è uno dei difensori italiani più promettenti della sua generazione. Cresciuto nel vivaio dell'Inter, ha costruito la sua giovane carriera passando per il Monza, prima di approdare all' Olympiacos, dove ha vinto il campionato greco nella stagione appena conclusa.

L'ex Inter Pirola sul trono di Grecia: trionfo con l’Olympiacos e stagione da protagonista; Italia Under 21: Pisilli e Baldanzi convocati da Nunziata; Duttilità e prestazioni top, Pirola brilla e l'Olympiacos vola: decisivo in Grecia ed Europa League, in attesa di Euro U21.

Roma, idea Pirola per gennaio | Calciomercato - La Roma continua a cercare un rinforzo in difesa per gennaio, sta valutando diverse piste e secondo La Gazzetta dello Sport l'ultima idea è quella che porta a Lorenzo Pirola della Salernitana. Lo riporta calciomercato.com

Pirola può restare in Serie A: il Genoa piomba sul capitano dell ... - Il capitano della Nazionale Under 21 è destinato a ripartire lontano da Salerno e dalla Salernitana dopo la retrocessione. Da calciomercato.com