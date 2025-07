Il bagno di folla, alle prime luci dell’alba, per accogliere Wesley a Fiumicino l’ennesimo segnale di come il popolo giallorosso creda fermamente che questa possa essere una stagione importante per la Roma, con Massara che vuole continuare a spingere l’acceleratore sul calciomercato. Priorità in difesa, dove Ghilardi è ad un passo dall’approdo nella capitale, e poi all’esterno sinistro d’attacco, con Paixao e Nusa tra i nomi più caldi in lista. Da non accantonare del tutto però la questione centrocampo, dove è arrivato El Aynaoui ma manca il post Paredes, e su Deossa non arrivano notizie confortanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Calciomercato Roma, Betis in Messico per Deossa: Abdulhamid vicino al Tolosa