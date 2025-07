calciomercato napoli tra ndoye ed esuberi juve su hjulmand il milan parla con vlahovic

Roma, 27 luglio 2025 – Il calciomercato in Serie A non si ferma mai, neanche la domenica. Il Napoli campione d'Italia in carica prosegue le sue operazioni estive, dopo aver giĂ messo a segno diversi acquisti importanti per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Per soddisfare appieno le richieste del tecnico salentino, De Laurentiis dovrĂ compiere ancora qualche sforzo. Il primo nome sulla lista è Dan Ndoye, che andrebbe a riempire il vuoto sulla sinistra lasciato da Kvaratskhelia e colmato solo in parte da Lang. C'è ancora distanza con il Bologna, ma si continuerĂ a trattare. L'approdo di Milinkovic Savic, fresco di firma, completa il pacchetto dei portieri, mentre manca ancora un vice di Di Lorenzo e un centrocampista; quest'ultimo potrebbe essere Miretti, ottimo come rincalzo in una rosa che dovrĂ essere necessariamente profonda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

