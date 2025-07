Calciomercato Napoli non solo Ngonge | la priorità

Il calciomercato del Napoli è entrato nella sua fase cruciale con Manna molto attivo sia sul fronte entrate che su quello delle uscite. Il Napoli è stato sicuramente il club più attivo in sede di calciomercato ma non è un segreto che ci sono diversi calciatori fuori dal progetto tecnico targato Antonio Conte. Tra questi, di fatto, spicca anche un giocatore molto amato tra i tifosi azzurri. Simeone nel mirino del Torino: c’è una condizione. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube, i granata vorrebbero completare l’acquisto di Giovanni Simeone. L’argentino è fuori dai radar di Antonio Conte e potrebbe rilanciarsi in una piazza con meno competizione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

