Per il calciomercato del Napoli, di fatto, è arrivata una smentita davvero importante. Dopo aver perso contro l’Arezzo, di fatto, il Napoli di Antonio Conte ha salutato Dimaro con un successo. Nella giornata di ieri, infatti, gli azzurri hanno battuto il Catanzaro di Alberto Aquilani con il risultato finale di 2-1, fornendo una prestazione decisamente più convincente rispetto a quella vista contro il team toscano. Il Napoli, dunque, ha lasciato Dimaro in giornata per poi iniziare mercoledì prossimo il ritiro di Castel di Sangro. Nel frattempo, però, in casa partenopea bisogna segnalare una smentita in sede di calciomercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato Napoli, arriva la smentita: la strada è una sola