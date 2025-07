Calciomercato Milan Romano | Joao Felix all’Al Nassr ecco le cifre

Calciomercato Milan, secondo Romano Joao Felix è vicino all’Al Nassr: addio Chelsea e niente ritorno al Benfica per l’ex rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Romano: “Joao Felix all’Al Nassr, ecco le cifre”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - romano - joao

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

Joao Felix-Inter: nuovi contatti ma è ancora 'nulla di fatto' Lo riporta Fabrizio Romano sul proprio canale YT: il portoghese sarebbe stato proposto ai nerazzurri, che avrebbero però rifiutato Scenario simile a quanto avvenuto lo scorso gennaio, con Felix fini Vai su Facebook

Joao Felix vola da Ronaldo all'Al Nassr. E il Chelsea intasca 50 milioni; Ex Milan, Joao Felix vicino al ritorno al Benfica: contatti avviati con Mendes; Calciomercato live, le trattative di oggi: la Juve accoglie Joao Mario, Ferguson ufficiale alla Roma, Calhanog.

Mercato Milan, ore decisive per Jashari! L’indiscrezione sul centrocampista fa sognare i tifosi: l’ha fatto veramente - Mercato Milan, sono ore decisive per Ardon Jashari: il centrocampista ha rifiutato ancora la Premier League. Lo riporta milannews24.com

Joao Felix abbraccia Cristiano Ronaldo, sfuma il ritorno al Benfica: l'ex attaccante del Milan vicino all'Al Nassr - Dopo i sei mesi in prestito al Milan l'attaccante sembrava destinato a tornare al Benfica, ma ora Joao Felix sarebbe molto vicino all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Riporta msn.com