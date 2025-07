Calciomercato Milan Leoni pista viva | se Tomori dovesse …

Occhio a Leoni: nonostante ci sia in corsa anche l'Inter, il Milan non avrebbe escluso l’idea di acquistarlo. Le ultime di calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Leoni pista viva: se Tomori dovesse …

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - leoni - pista

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

https://milannews24.com/calciomercato-milan-sfida-inter-leoni-ultime/… Calciomercato Milan Tare sfida l'Inter Vai su X

Novità da Matteo Moretto: il Milan riattiva la pista Javi Guerra Nelle ultime ore nuovi contatti per il centrocampista spagnolo, ancora in attesa di una proposta di rinnovo dal Valencia Il Milan tratta per trovare un’intesa sui termini contrattuali, mentre l’accord Vai su Facebook

L’Inter non abbandona la pista Leoni: il Parma apre alla cessione con contropartita; Milan, Giovanni Leoni per il post Thiaw: spunta l’idea Liberali; Milan, occhio alla concorrenza. Ceccarini: Leoni è un'idea forte per la difesa della Juventus.

Calciomercato Milan, Tare sfida l'Inter! Talento nel mirino - Calciomercato Milan, Igli Tare non molla Giovanni Leoni e sfida l’Inter per il difensore centrale del Parma: tutti i dettagli La pista che porta a un promettente difensore del Parma si sta facendo sem ... Riporta milannews24.com

E' sfida aperta tra i due club milanesi per il giovane Leoni del Parma: occhio però anche alla Premier League - E' sfida aperta tra i due club milanesi per il giovane Leoni del Parma: occhio però anche alla Premier League ... Secondo calciomercato.com