Calciomercato Milan la rivelazione | Vlahovic stuzzica Allegri Gli ultimi colloqui …

Secondo le ultime indiscrezioni il profilo di Dusan Vlahovic sarebbe uno di quelli che stuzzicano Massimiliano Allegri, allenatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, la rivelazione: “Vlahovic stuzzica Allegri. Gli ultimi colloqui …”

In questa notizia si parla di: milan - vlahovic - allegri - calciomercato

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce? - Dusan Vlahovic è in uscita dalla Juventus e su questo non ci sono dubbi, ma la domanda che resta irrisolta riguarda dove potrà andare l’attaccante serbo e quali saranno le modalità della cessione.

Milan, assalto a Vlahovic: ecco l’offerta dei rossoneri - Il futuro di Dusan Vlahovic non è ancora definitivamente delineato. Sul serbo della Juventus c’è il forte interesse del Milan.

Milan, Vlahovic si fa in salita: si respira aria di derby - Il serbo ha voglia di ripartire e mister Allegri lo chiama a sé. Ma il calciomercato è imprevedibile e un ex cugino s’inserisce scombussolando i piani dei rossoneri.

? Calciomercato #Milan, #Jashari a centrocampo e #Vlahovic in attacco: #Allegri sorride, #Tare attende Vai su X

@fanpiĂąattivi #Milan, #Jashari: si decide? #Leao: cambio! #Vlahovic: apertura. #Allegri sorpreso da ... #SempreMilan #calciomercato Vai su Facebook

Calciomercato Milan, Vlahovic potrebbe essere un colpo low-cost: le cifre; Calciomercato Milan, Jashari a centrocampo e Vlahovic in attacco: Allegri sorride, Tare attende; Calciomercato Milan, Moretto: “Vlahovic tra gli agenti e l’insistenza di Allegri”.

Calciomercato Milan, Jashari a centrocampo e Vlahovic in attacco: Allegri sorride, Tare attende - L’ultima offerta da 38 milioni sfiora i 40 chiesti dai belgi. Lo riporta tuttosport.com

Calciomercato Milan, Allegri insiste per Vlahovic! Contatti - Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri insiste per Dusan Vlahovic: nelle ultime ore contatti sempre più intensi con gli agenti del ragazzo Il calciomercato estivo entra nel vivo e il Milan si muove ... Si legge su milannews24.com