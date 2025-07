Calciomercato Milan ecco il piano della Juventus per arrivare a Leoni

Calciomercato Milan, la Juventus sfida i rossoneri per Leoni: il Parma chiede 40 milioni, Comolli studia il piano per anticipare tutti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ecco il piano della Juventus per arrivare a Leoni

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

Calciomercato Juve, Leoni mai sparito: il piano di Comolli per battere l'Inter e cosa c'entra Kelly - Tuttavia l’estate di Giovanni Leoni sembra destinata a essere ancora molto lunga e pure intensa: il Parma si gode il talento classe 2006 e aspetta offe ... Segnala msn.com

Vlahovic, disagio social: chiama il Milan col like a Leao poi cancella. Juve, se salta Kolo piano N - DI quelli che sfuggono al controllo scivolando via prima ancora che li compie possa comprendere i possibili risvolti. Si legge su tuttosport.com