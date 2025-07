Calciomercato Milan dal Belgio | la risposta del Bruges per Jashari solo…

Calciomercato Milan, il Bruges non risponderĂ subito all'offerta per Jashari: prima c'è la sfida di campionato contro il Genk. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, dal Belgio: la risposta del Bruges per Jashari solo…

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - bruges - jashari

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

L’ultima offerta del #Milan per #Jashari si avvicina molto ai 40 mln chiesti dal #Bruges ? #calciomercato [@francGuerrieri] Vai su X

Calciomercato #Milan, il #Bruges non cede per #Jashari: dettate le condizioni! E le clausole ... Vai su Facebook

Affare Jashari, Tare al Bruges: Il Milan ha alzato l'offerta, è importante e non andremo oltre; Jashari-Milan, parla il ds Tare: Abbiamo fatto un'altra offerta importante, non andremo oltre; Milan, stretta per Ardon Jashari. Il ds Igli Tare: Alzata l'offerta ma non andremo oltre.

Ardon Jashari, il Milan risponde seccamente all'ultimatum del Bruges - La società belga non vuole meno di 40 milioni per cedere il centrocampista svizzero, Igli Tare ha invece altre idee. Come scrive msn.com

Calciomercato Milan, Jashari a centrocampo e Vlahovic in attacco: Allegri sorride, Tare attende - L’ultima offerta da 38 milioni sfiora i 40 chiesti dai belgi. Riporta tuttosport.com