Calciomercato Milan | Bayern Monaco ad un passo da Luis Diaz ora Leao…

Il Bayern Monaco chiude per Luis Diaz: Leao esce dai radar tedeschi. Il Milan può tirare un sospiro di sollievo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan: Bayern Monaco ad un passo da Luis Diaz, ora Leao…

In questa notizia si parla di: milan - bayern - monaco - luis

Calciomercato Milan, Thiaw: primi contatti col Bayern Monaco. Le ultime - Calciomercato Milan, Malick Thiaw potrebbe lasciare i rossoneri durante la prossima estate? Primi contatti con il Bayern Monaco

Milan, il Bayern punta Leao - Rafael Leao potrebbe essere la prima cessione del Milan in questa estate. Come riportato da Sky Sport Germania, il Bayern Monaco sta cercando un giocatore offensivo da affiancare a Musiala e Kane.

Milan, il Bayern punta Leao - Rafael Leao potrebbe essere la prima cessione del Milan in questa estate. Come riportato da Sky Sport Germania, il Bayern Monaco sta cercando un giocatore offensivo da affiancare a Musiala e Kane.

Colpo del Bayern Monaco: è fatta per Luis Diaz, il colombiano arriverà per circa 80 milioni di euro Il Bayern Monaco ha in mano Luis Diaz. L’assenza del colombiano dall’amichevole tra Liverpool e Milan di ieri, giustificata poi da Arne Slot con “ragioni di m Vai su Facebook

Bayern Monaco, colpo da 75 milioni in arrivo: affare ai dettagli; MERCATO | Luis Diaz al Bayern: affare fatto! Milan, rilancio per Jashari ??; Il Bayern Monaco mette le mani su Luis Diaz: chiusura a un passo, al Liverpool 75 milioni.

Liverpool, Luis Diaz vicino all’addio: accordo raggiunto con il Bayern Monaco - Luis Diaz ad un passo dal Bayern Monaco: accordo raggiunto con il Liverpool per il trasferimento, e Slot non lo ha schierato contro il Milan Luis Díaz è sempre più vicino a lasciare il Liverpool e div ... calcionews24.com scrive

Luis Díaz al Bayern: affare da 75 milioni in chiusura - Luis Díaz vicino al trasferimento al Bayern Monaco per 75 milioni: accordo raggiunto con il Liverpool, visite mediche imminenti. Come scrive europacalcio.it