Ci sarebbe un altro importante indizio che avvicinerebbe Ardon Jashari al Milan: il Club Brugge lo ha infatti rimosso da. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, altro indizio per Jashari? Il Club Brugge lo rimuove …

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - di Redazione JuventusNews24 Giuntoli Juve, il suo futuro è ancora a tinte bianconere! Quel dirigente ex Milan non entrerà a fare parte dell’organigramma bianconero.

Marianella: “Milan? Club abituato ad altro. Vi rivelo cosa ho detto a Costacurta” - Intervenuto a Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato del Milan e del momento che vive la squadra di Sergio Conceicao

Roma, ansia Svilar: altro che Milan, il pericolo arriva dalla Premier - La Roma in ansia per il suo portiere: il Milan è pronto ad andare all’assalto ma il club rossonero non è il pericolo principale, ecco qual è Roma, ansia Svilar: altro che Milan, il pericolo arriva dalla Premier (Ansa Foto) – SerieAnews I dubbi, giornata dopo giornata, stanno svanendo, anche perché il livello delle prestazioni è sempre più alto.

Telenovela Jashari: chi sono le alternative se salta il colpo - Al centro del mercato rossonero c'è il nome di Jashari, ma il Milan non è più disposto ad aspettare: chi sono le alternative. Lo riporta spaziomilan.it