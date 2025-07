Calciomercato le notizie del 27 luglio 2025 – La diretta

Le notizie del calciomercato del 27 luglio 2025 Tutte le ultime notizie di calciomercato. Inizio diretta: 270725 10:00 Fine diretta: 270725 23:00 10:24 270725 Roma accoglie Wesley, brasiliano sbarcato in città per visite mediche L’esterno brasiliano Wesley è sbarcato questa mattina all’aeroporto di Fiumicino. Ad attendere il giocatore i dirigenti della Roma e alcuni tifosi giallorossi per i primi autografi. Per il terzino proveniente dal Flamengo adesso in programma le visite mediche a Villa Stuart. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

