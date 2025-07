Calciomercato Juventus a destra non basta Jaoao Mario | Comolli in pressing su Molina

L’ultimo arrivato in casa Juventus è stato Joao Mario che andrĂ a rinforzare la fascia destra di Tudor dopo la partenza di Alberto Costa, che è invece approdato al Porto facendo il percorso inverso. In quel ruolo però i bianconeri non possono ancora ritenersi completamente coperti, soprattutto vista la probabile cessione di Timothy Weah. Lo statunitense è da tempo finito nel mirino del Marsiglia, che sta cercando di trovare la giusta offerta per convincere la Vecchia Signora. Tra la domanda e l’offerta ballerebbero ancora 5 milioni di euro, con la Juventus che vorrebbe incassare 20 milioni dalla cessione del classe 2000, mentre l’offerta dei transalpini si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, a destra non basta Jaoao Mario: Comolli in pressing su Molina

Chi è Turco, il terzino della Juventus Next Gen: un giocatore classe ’05 esplosivo sulla corsia di destra. Il focus - di Fabio Zaccaria Chi è Turco, focus sull’esterno destro della Juventus Next Gen: un profilo interessante cresciuto nel vivaio bianconero.

Juventus, incognita fascia destra: Weah al passo d’addio, sirene estere per Alberto Costa. Spunta Clauss - Si prospetta un calciomercato piuttosto movimentato quello che vivrà la Juventus, partita nel migliore dei modi con l’acquisto di David, ma che di certo non ha intenzione di fermarsi qua.

Juventus: Domilson Dodo, un’ala per la fascia destra - Un profilo per le fasce La Juventus si muove con decisione sul mercato estivo. Domilson Dodo, come riportano le voci di mercato, emerge come un’opzione concreta per rinforzare la fascia destra.

Gazzetta - Molina, la Juventus insiste: la posizione dell'Atletico - Ma con l'Atletico c'è ancora distanza Nuovi colloqui sono previsti anche nei prossimi giorni. Da ilbianconero.com

Calciomercato Juventus News/ Ufficiale Joao Mario, respinto un assalto a Yildiz (25 luglio 2025) - Calciomercato Juventus news: indiscrezioni ed ufficialità concernenti le trattative della finestra estiva. Si legge su ilsussidiario.net