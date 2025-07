Calciomercato Juve sempre più folta la lista degli esuberi | quattro big con le valigie in mano il club proverà a piazzarli entro settembre

Calciomercato Juve, sempre più folta la lista degli esuberi: quattro big con le valigie in mano, il club bianconero proverà a piazzarli entro settembre. La Juve  è al lavoro per sfoltire la rosa in vista della nuova stagione, con l’obiettivo di cedere alcuni esuberi per finanziare gli acquisti necessari. Dopo le voci di mercato su Dusan Vlahovic, che sembra destinato a lasciare Torino, i bianconeri stanno cercando anche soluzioni per vendere altri giocatori come Nico Gonzalez, Timothy Weah  e Douglas Luiz. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus intende sfruttare le cessioni per generare fondi e dare il via a un mercato in entrata che veda il rinforzo di tre reparti chiave: centrocampo, attacco e fascia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, sempre più folta la lista degli esuberi: quattro big con le valigie in mano, il club proverà a piazzarli entro settembre

