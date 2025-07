Calciomercato Juve quel giocatore del Liverpool non sembra essere alla portata dei bianconeri! Queste due situazioni possono essere più congeniali per lui | cosa filtra

Calciomercato Juve, l’attaccante in questione sembra essere sempre più distante da un approdo in bianconero: due le possibili soluzioni per lui. Le voci sul futuro di Darwin Nunez continuano a farsi sempre più insistenti, alimentate dalla sua assenza, addirittura dalla panchina, nell’ultima partita del Liverpool. Le indiscrezioni, confermate anche da fonti autorevoli come Fabrizio Romano, suggeriscono che l’attaccante uruguaiano sia vicino a un addio ai Reds. Una delle destinazioni più citate per lui è il Napoli, che ha manifestato un forte interesse, ma le sue opzioni di mercato si stanno allargando. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, quel giocatore del Liverpool non sembra essere alla portata dei bianconeri! Queste due situazioni possono essere più congeniali per lui: cosa filtra

Alisha Lehmann al lancio del documentario “Dream like Juventus Women”: «Amo essere alla Juve, ogni mattina mi sveglio e sorrido. Sul mio rapporto con i social media…» - di Redazione JuventusNews24 Alisha Lehmann ha parlato a margine del lancio del documentario “Dream like Juventus Women”.

Locatelli: «Usciamo con un solo punto, ma con la consapevolezza di essere squadra». Il messaggio social dopo Lazio Juve infiamma i tifosi – FOTO - di Redazione JuventusNews24 Locatelli, il messaggio social dopo Lazio Juve infiamma i tifosi bianconeri: cosa ha scritto il capitano – FOTO.

Kolo Muani a DAZN: «Dobbiamo continuare a lavorare. Sono molto felice di essere alla Juve, è come una famiglia. Futuro? Vedremo…» - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match.

Tanti tifosi del Milan ancora non hanno capito perché Saelemaekers fosse stato spedito in prestito a Bologna e Roma, dove poi ha fatto sempre bene. Contro il Liverpool è stato tra i migliori, e sembra potersi adattare al gioco di Allegri. È tempo per lui di tornar Vai su Facebook

Chiesa fuori dal progetto Liverpool, dove può andare? Napoli, Milan, Roma o ritorno alla Juventus, tutte le opzioni per il suo futuro; Chiesa al Liverpool per consentire un altro colpo alla Juve: Giuntoli fiuta l'ultimo botto di mercato; Chiesa in Serie A: svolta improvvisa, arriva con il nuovo ds.

